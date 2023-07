Ex-BBB Jake Leal comemora aniversário em Viena, na Áustria

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2023 - 8:12 Compartilhe

A ex-BBB e influenciadora de viagens Jake Leal completou 34 anos de vida neste domingo, 30, e comemorou em grande estilo. A artista celebrou a data especial em Viena, na Áustria.

“Passei meu aniversário aqui em Viena e pretendo passar mais dois meses pela Europa. A língua local é alemão, então é bem complexo conseguir me comunicar, mas antes de vir pra cá, eu busquei empresas brasileiras. Me senti seguro ao conhecer o Rioca, que é um hotel com alma carioca, 100% brasileiro. Na manhã do meu aniversário fui surpreendida com um bolo de aniversário para mim”, disse Jake.

Na sequência, ela falou um pouco mais sobre o que busca em viagens internacionais: “Sempre que viajo eu busco guias, para fazer excursão com segurança, nessa trip conheci a Rebel Tours Viena, uma agência com guias turísticos “austríacos brasileiros”, a Gabi e o Sebastian são filhos de pai austríaco e mãe brasileira, eles foram criados com a língua portuguesa por parte da mãe e com a língua Alemã por parte do pai”.

“O português deles é tão perfeito, que eles têm até o sotaque de Recife. Me senti muito familiarizada e acolhida, conheci vários pontos turísticos importantes, como o parque Prater em Viena, o Palácio de Schönbrunn, conheci a história de Viena a fundo, fui a concertos de Mozart, visitei Casa de Vinhos, pude ver dois dos lugares onde Beethoven morou, conheci o bairro grego em Viena, vi rio Danúbio, joguei moedas em fontes e acendi velas em várias igrejas. Foi um início de ciclo mágico”, finalizou.

