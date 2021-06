Ex-BBB Ivy passa por cirurgia de emergência

Ivy Moraes levou um susto grande na última segunda-feira (14). A ex-BBB teve que ser submetida a uma cirurgia de emergência após ter cinco abscessos cutâneos em algumas partes do corpo durante a recente viagem que fez com o namorado, Fernando Borges, para o arquipélago de Fernando de Noronha (PE).

Um deles, nas costas, inflamou, ficando mais grave e fazendo com que a mineira precisasse ser submetida a uma cirurgia em Belo Horizonte, onde mora com o filho, Luiz Miguel, de quatro anos, e para onde retornou após a viagem.

Procurada pela revista Quem, a assessoria de imprensa da ex-BBB deu detalhes do que ela sentiu. “Na manhã desta segunda (14), ela teve uma queda de pressão e desmaiou em sua casa em Belo Horizonte. Foi levada ao hospital, onde precisou passar por um pequeno procedimento cirúrgico por conta de dor e edema. A ex-BBB passa bem e já está se recuperando em casa. Ivy agradece a preocupação e todas as mensagens de carinho que vem recebendo”, informa a nota assinada pela assessoria.

Mais tarde, em suas redes sociais, Ivy postou uma série de Stories para tranquilizar seus seguidores e explicou o ocorrido. “Graças a Deus está tudo em, já estou em casa com o Lulu. Minha mãe foi embora agora, ela estava aqui cuidando de mim. Mas vou explicar. Estava tudo bem até que no terceiro dia lá em Noronha começaram a aparecer uns abscessos em mim, mas até então ok. Estava vermelho, inchado, um pouquinho dolorido, mas suportável. Com os dias começou a inflamar, principalmente um deles. Consegui voltar para Belo Horizonte, cheguei domingo e fiquei de cama. Não queria ir em hospital, queria ir numa clínica na segunda-feira. Fiquei quietinha porque estava incomodando, um deles estava muito inflamado ao ponto de eu nem conseguir colocar o dedo em volta”, relatou em uma série de vídeos.

