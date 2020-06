Ex-BBB Ivy Moraes realizou cirurgia plástica em Goiânia

A ex-sister se submeteu a uma mamoplastia em plena quarentena, na última terça-feira (16). Ivy decidiu trocar suas próteses de silicone de 390ml para 565ml em cada mama.

Em comunicado divulgado por sua assessoria de impresa, a modelo declarou: “Foi tudo bem, graças a Deus. Minha recuperação está ótima. Ainda estou um pouco inchada, mas já estou super feliz com o resultado”.

A cirurgia da ex-participante do Big Brother Brasil 20 foi realizada no Hospital Premium, localizado na capital de Goiás, sob coordenação do cirurgião plástico, Franco Heringer.

