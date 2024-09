Ex-BBB Isabelle Nogueira fala sobre planos de Matteus em ter filhos: ‘Vivendo cada momento sem ansiedade’

Thais Fonsecai Thais Fonseca - https://istoe.com.br/autor/thais-fonseca/ 21/09/2024 - 20:46 Para compartilhar:

O ex-BBB Matteus Amaral, 28 anos, já pensa em dar mais um passo no relacionamento com a dançarina Isabelle Nogueira, 31, que começou durante o confinamento dos dois na 24ª edição do reality global, quando eles se conheceram. Alegrete, apelido que ganhou dos colegas e do público do programa, em referência à sua cidade natal, no Rio Grande do Sul, pegou a amada de surpresa ao declarar que pretende ser pai e formar família. Os dois estão juntos há apenas alguns meses.

“O Matteus está com negócio de bebê. A gente ainda é muito bebê para ter um bebê”, disse Isabelle ao amado, durante vídeo publicado nas redes sociais, na última segunda-feira, 16. “Pro ano que vem”, respondeu ele.

Em bate-papo com o site IstoÉ Gente, a cunhã-poranga do Boi Garantido falou sobre os planos do amado e reafirmou

Eu e Matteus, a gente vive um amor amigo, a cada dia que passa, não vou negar, eu estou mais apaixonada por ele. O Mateus é um cavalheiro, é um parceiro, um amigo. É surreal o que a gente sente um pelo outro. A gente conversa sobre filhos. A gente tem, por incrível que pareça, uma intenção parecida de criar os nossos filhos, né. Eu pelo meu convívio na floresta, ele no campo, então a gente tem interesse de criar nossos filhos de uma forma livre, soltos, e falamos sobre isso”, desabafou ela durante sua participação no Dia Delas do Rock in Rio (sexta-feira, dia 20).

Apesar dos planos e dos dois estarem morando juntos em São Paulo, a ex-BBB avisa que ainda é cedo para aumentar a família.

“Mas, a gente também está vivendo cada momento sem ansiedade, né! A gente está morando junto agora em São Paulo, até porque a distância é muito longe. Eu, no Amazonas, ele no Rio Grande do Sul. Então a gente se concentrou em São Paulo”, disse ela.

