Ex-BBB Gustavo Benedeti passa por preenchimentos faciais e resultado impressiona

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/06/2023 - 0:35 Compartilhe

Gustavo Benedeti é o mais novo participante do BBB23 que aderiu aos procedimentos faciais pós-reality. Na última quarta-feira (14), ele e o médico responsável pelo procedimento publicaram o resultado de uma série de preenchimentos que impressionaram seguidores do cowboy.

No Instagram, o cirurgião Danilo Bravo compartilhou detalhes do procedimento: “Preenchemos um ‘tiquinho’ da mandíbula dele, só para dar um contorno, juntamente com o queixo. Preenchemos um pouco das orelhas, bigode chinês. Ele tinha uma leve assimetria que nós também consertamos e fizemos um laser e botox”, descreveu.

Nos stories da rede social, o médico ainda fez questão de reiterar que não se trata de uma harmonização facial, e sim de uma espécie de correção e realce de beleza. Confira o resultado:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias