Ex-BBB Gizelly Bicalho fala sobre saúde mental: ‘Não estou bem’

Gizelly Bicalho, que participou do Big Brother Brasil 20, usou suas redes sociais para falar sobre sua saúde mental. “Ter que vir me manifestar sobre minha saúde é tenso, mas vamos lá: eu mudei de psiquiatra e de remédios, os remédios precisam de 30 dias para fazer efeito. Dessa maneira, não posso beber. Tive inúmeras crises de ansiedade no último mês, pânico, meu cabelo estava caindo todo”, contou.

De acordo com a influenciadora, ela buscou auxílio de especialistas. “Estou fazendo meu acompanhamento e minhas terapias. Não quero ir pra festas beber e no outro dia entrar numa ‘bad’ de não querer existir. Eu não quero! Eu não estou bem. Estou buscando meu equilíbrio. Aquela Gizelly do BBB passou”, completou.





A ex-BBB afirmou que não pretende voltar a beber de maneira exagerada. “Quando der os 30 dias, eu vou beber com moderação minha cremosa como sempre fiz. Ficar caindo de bêbada, sem lembrar de nada e chorar porque estou na bad, eu não quero. Aceitem isso!”, disse ela, pedindo ainda que as seguidoras parem de apontar e supor culpados para que ela não se sinta bem.

“Parem de ser injustas, parem! Isso já passou de todos os limites!!!!! Não quero fazer quase nada pq nao tenho força!!! Eu só quero trabalhar e me isolar, vai procurar saber o que essa doença desgraçada e mata milhares de pessoas”, afirmou.