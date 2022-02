Ex-BBB Gizelly Bicalho diz que Pyong a ignorou após BBB20: ‘Vivi uma mentira?’

Em entrevista ao Link Podcast, a ex-BBB20 Gizelly Bicalho revelou que, após ser eliminada do reality, foi ignorada por um de seus melhores “amigos” na casa, o youtuber e hipnólogo Pyong Lee.

A advogada revela que assim que saiu do programa recebeu uma ligação do ex-brother dizendo que gostava muito dela, mas que não poderia mais falar com ela, e que esse foi o único contato que eles tiveram nos últimos dois anos.

“Essa foi uma dor quando eu saí, que eu vim chorando do Rio. Ele não podia falar comigo, só isso que eu tenho para dizer. Eu tentando falar com ele, tipo assim: ‘estou famosa, como assim? O que está acontecendo?’. E ele disse: ‘Eu gosto muito de você, mas não posso falar com você’. E esse foi o único contato que eu tive com ele em dois anos, disse Gizelly.

A ex-sister diz que ficou muito abalada com isso, e que já tinha ficado muito triste com a saída dele do reality, tanto que um dos memes de maior sucesso daquela edição foi o de Gizelly chorando e gritando o nome de Pyong após a eliminação do hipnólogo.

“Eu chorei muito porque eu falei: ‘foi tudo uma mentira?’. Eu amava ele, eu chorei pela saída dele. Por isso aquele meme que a galera aqui fora acha engraçado eu não vejo graça”, disse a advogada.

