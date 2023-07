Ex-BBB Gizelly Bicalho desabafa sobre problemas de saúde mental durante viagem: ‘Fundo do poço’

A advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho usou o Instagram neste domingo, 30, para fazer um longo desabafo sobre sua saúde mental. Segundo ela, foi viajar e esqueceu de levar sua medicação, fato que resultou em dias difíceis, que a fez, inclusive, se afastar das redes sociais durante o período.

“Essa última semana foi muito difícil para mim. Fui pro fundo do poço mais uma vez. Quem tem depressão sabe do que eu estou falando. Há um ano eu sentia os sintomas depressivos, mas por falha minha, viajei e esqueci os remédios. Eu estava com sinusite e juntou tudo. Meu psicológico não aguentou”, relatou Gizelly.

“Tudo o que eu fiz nessa semana foi me forçando, me obrigando. Toda tarde as crises de ansiedade vinham. Quase não postei nas redes porque eu não conseguia ter força para fazer conteúdo”, completou.

Gizelly detalhou os sintomas: “Fico fraca, não consigo comer, fico com a voz fraquinha, sem energia, sem força, apática, sinto meu corpo dormente e eu, que sou tão positiva, não consigo ver nada de forma positiva”.

Apesar da situação, a advogada consultou seu psiquiatra na volta da viagem, que a receitou uma nova medicação.