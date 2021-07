Ex-BBB Gizelly Bicalho desabafa sobre ódio gratuito na web: ‘São coisas que nos machucam’

A ex-BBB, advogada e influenciadora Gizelly Bicalho, de 29 anos, fez um desabafo sobre os ataques que recebe na internet em entrevista ao Game Show beneficente Extra Life.

+ Marcela McGowan fala sobre namoro com Luiza: ‘Marco de liberdade’

+ Pamella Holanda recebe apoio de Duda Reis: ‘Você não está sozinha’

+ Zé Roberto revela episódios de racismo no início da carreira: ‘Fui parado pela polícia várias vezes’

Questionada se ela participaria de outro reality show, Gizelly negou. “Tem dias que até penso em participar, e outros que não, pois em alguns momentos eu só lembro das coisas boas. Mas em outros dias lembramos do hate desnecessário, que nem precisava existir, porém ele existe, e são coisas que nos machucam, e aí a resposta é não!”, disse. No entanto, ressaltou que, caso quisesse, só participaria do Big Brother Brasil de novo.

A ex-BBB, que é advogada especializada em Direito Criminal, uniu a carreira com a vontade de ser influenciadora digital. “Eu juntei o lado artístico com a advocacia, e no meu Instagram eu estou produzindo conteúdo voltado para o direito, informando e falando sobre os assuntos da semana e que estão acontecendo no Brasil sob o aspecto jurídico”, explicou.

Ela também explicou como é a relação com os ex-participantes do BBB 20 fora da casa. “Já conversei com todas as meninas da minha edição aqui fora, e os meninos da edição, um ou outro. E sobre grupo no WhatsApp, eu mudo muito de número, e sou a pior pessoa do mundo que vocês possam imaginar para conversar no aplicativo. Costumamos nos ligar, mandar DM no Instagram, ou encaminhamos alguma fofoca uma para a outra.”

Veja também