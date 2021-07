Ex-BBB Gil terá quadro sobre economia no ‘Mais Você’

A partir da semana que vem, Gil do Vigor comandará o quadro “Tô Lascado” no “Mais Você”. O ex-BBB irá tirar dúvidas do público sobre economia no programa de Ana Maria Braga. A novidade foi contada pelo próprio economista na noite de quinta-feira (1) em suas redes sociais.

“Eu acho que as pessoas querem ouvir e aprender. A maioria pensa que economia e finanças é algo impossível de entender, de ter na prática, mas não é. Como economista, eu vou dar algumas dicas básicas e de um jeitinho simples”, adiantou Gil ao GShow.

O quadro será exibido semanalmente e vai falar sobre temas do atual cenário econômico do Brasil. Gil participa do programa em parceria com Ana Maria Braga, mesmo depois de sua mudança para os Estados Unidos, onde dará início ao PhD. A partir daí, ele passará a participar do matinal direto da Califórnia.

“O Mais Você é um programa de prestação de serviço, mas também de entretenimento. Um dos assuntos importantes no contexto do programa é ‘dinheiro no bolso’. E como o Gil é economista, poderá falar desses temas do jeito dele, leve e divertido, mas levando informação importante para as famílias. Vai ser um ‘regozijo’ tê-lo no programa”, celebrou Ana Maria Braga.

