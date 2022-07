Ex-BBB Fracine fala sobre OnlyFans: ‘Queriam ver as minhas fezes por R$ 200’

Francine Piaia, ex-participante do Big Brother Brasil, falou sobre os pedidos mais inusitados que recebe no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto.







“Pediram uma foto das minhas fezes no vaso por um pagamento de R$ 200”, contou para o Splash, do Uol.

Em abril deste ano, durante participação no programa “The Noite”, do SBT, ela contou que seguidores também pediram para ela lamber o sovaco em seus conteúdos.

“Em geral, nunca me ofenderam. Eles pedem sempre mais fotos do que posto. São insaciáveis. [..] Eu faria qualquer tipo de foto”, afirmou.

Apesar de receber pedidos inusitados, Francine destaca que os seios e o bumbum ainda são as partes do corpo favoritas do público que a acompanha na plataforma.

“Fiz OnlyFans primeiramente para levantar minha autoestima. Todos estavam começando a fazer e eu entrei de cabeça. Eu adoro fazer e me sentir desejada”.