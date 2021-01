Ex-BBB Flay assume namoro com modelo: “Não aguentamos mais esconder”

Flay assumiu o relacionamento com o modelo Pedro Maia. A ex-BBB publicou um vídeo em que aparece beijando o jovem de 22 anos em seu perfil no TikTok.

Nas imagens, a ex-BBB brinca com um meme e diz que “quer um velho bem rico que me banque e me dê tudo”, enquanto aparece limpando o chão com um rodo. Porém, em seguida ela fiz “quero um novinho que me dê amor”. Nesse momento, Pedro aparece e eles se beijam.

No Twitter, ela respondeu a uma seguidora dizendo que os dois “não aguentavam mais” esconder a relação.

“Amor vocês não estão preparados pro tanto que vamos postar, o tanto que nós não aguentamos mais esconder, mimos Flayedro mode ONNNNNN CARALHOOOOOO”, tuitou.

Amor vocês não estão preparados pro tanto que vamos postar, o tanto que nós não aguentamos mais esconder, mimos Flayedro mode ONNNNNN CARALHOOOOOO — FLAY | Ouça #DoisVagabundos (@flaayoficial) January 5, 2021

