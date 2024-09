Ex-BBB Fernando Medeiros chama atenção no Rock in Rio 2024 com visual diferente

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/09/2024 - 23:01 Para compartilhar:

O ex-BBB Fernando Medeiros incorporou o Inspetor Bugiganga e chamou atenção no Rock in Rio 2024 na última sexta-feira, 20, com a fantasia inusitada do personagem de desenho animado, sucesso nos anos de 1980. Ele aceitou o desafio de uma dinâmica divertida que levou convidados para o festival, e alguns deles lá estiveram pela primeira vez.

Com o seu sobretudo amarelo e inúmeros gadgets, o influenciador invadiu o gramado do festival para ajudar a galera a não passar nenhum tipo de perrengue enquanto esperavam o line-up do dia, composto por Ivete Sangalo, Cindy Lauper, Iza, Katy Perry, entre outras atrações.

“Essa experiência tem sido incrível e super inusitada! Para muitas, é a primeira vez em um grande festival, então é uma oportunidade única, e elas estão radiantes. Fiquei muito feliz em participar”, comemorou o influenciador.

Fernando Medeiros participou da 15ª edição do “BBB” (TV Globo), quando conheceu e se apaixonou por Aline Gotschalg, sua colega de confinamento. Os dois começaram o relacionamento no reality e se casaram naquele mesmo ano. Em 2017, o casal anunciou o término. Em 2018, após 3 anos e meio separados, eles reataram o relacionamento e seguem juntos até hoje. Os dois ex-BBBs são pais de Lucca, de 8 anos.

