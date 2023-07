Ex-BBB Felipe Prior é condenado a seis anos de prisão por estupro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/07/2023 - 11:52 Compartilhe

Acusado de estupro, o empresário e ex-BBB Felipe Prior foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto; caso teria ocorrido em 2014. A decisão foi tomada no sábado, 8, pela juíza Eliana Cassales Tosi Bastos, da 7ª Vara Criminal de São Paulo, e corre em sigilo. As informações são do “UOL Universa”.

A condenação é em primeira instância e o acusado pode recorrer em liberdade. A denúncia em questão foi feita em 2020, por uma mulher identificada como identificada por Themis.

Segundo a decisão, Prior se valeu da força física para praticar a violência “segurando-a pelos braços e pela cintura, além de puxar-lhe os cabelos, ocasião em que Themis pediu para ele parar, dizendo que ‘não queria manter relações sexuais'”.

Vale destacar que o ex-BBB foi acusado por outras duas mulheres em 2020.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias