Ex-BBB é internada com suspeita de H1N1

Tamires Peloso, que participou da 15ª edição do Big Brother Brasil, está internada com suspeita de H1N1. Em seu Stories no Instagram, ela falou sobre a doença.

“Acabei de passar na médica e o quadro indica que é H1N1. Ficarei internada até amanhã para ter a confirmação. Também estou com mancha no pulmão e minhas células de defesa estão muito abaixo do normal. Antes de ontem, eu estava ótima. Tenho que ficar internada e me proteger”, afirmou.

A ex-BBB também afirma que apresentava um quadro de febre ao ser hospitalizada, chegando a 39,5 grauds de temperatura.