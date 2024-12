Ex-BBB diz que avião caiu a 300m de pousada onde está hospedado em Gramado

Rafael Licks, um ex-participante do Big Brother Brasil 15, disse, em suas redes sociais, que a queda de um avião de pequeno porte na manhã deste domingo, 22, em Gramado, ocorreu a apenas 300 metros da pousada onde ele está hospedado.

O empresário realizou sua festa de casamento com Renata Klein no dia anterior em um hotel na cidade turística da serra gaúcha. Nos stories do Instagram, ele disse que acordou e viu a notícia, mas que não escutou o barulho no momento da queda.

“Acordei agora e vi a notícia do avião que caiu. Sério, é duas ruas pra lá. Bizarro. Eu não escutei nada. Renata está dormindo ainda. Que loucura”, disse. Em um vídeo, ele filmou, da sacada da pousada, o local onde o avião caiu.

A aeronave, um avião turboélice bimotor de pequeno porte, caiu por volta das 9 horas. Segundo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), não há sobreviventes. O empresário Luiz Claudio Galeazzi, sua mulher e as filhas estavam no avião e morreram no acidente.

Segundo informações da Infraero, a aeronave havia acabado de decolar na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, e estava indo para Jundiaí, interior de São Paulo. Chovia e havia neblina na hora do acidente na região.