Ex-BBB dispara contra Rodriguinho após eliminação: ‘Tem um ego grande’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/03/2024 - 21:02 Para compartilhar:

A ex-BBB Ana Paula Costa, conhecida como a “Bruxinha do BBB18”, analisou a conduta de Rodriguinho dentro do reality show global na edição deste ano e rasgou o verbo sobre o agora ex-brother. Durante sua participação no podcast “Pod Mood”, que foi ao ar na última quarta-feira, 28, a influenciadora avaliou que conhecer os ídolos na sua intimidade pode ser uma experiência decepcionante.

“[O Rodriguinho] não saiu daquela bolha. Ele tem os artistas, os fãs, provavelmente, ou talvez, ele tenha escolhido ir pro “BBB” justamente pra ele sair daquilo. E, realmente, não conheçam os seus ídolos. Ninguém tá preparado pra […] ver o lado ruim dele”, aconselhou ela.

“Ver que ele [o ídolo] não é bem aquilo, que ele não tá naquele pedestal que a gente criou. Eu acredito que ele [Rodriguinho] tem um ego grande, ele tem uma personalidade forte, essa arrogância, essa má educação em certos momentos, com o fato dele não ficar de pé pra todo mundo”, elencou a ex-sister.

Durante o bate-papo, Ana Paula relembrou o momento em que o pagodeiro cita o cantor Thiaguinho, que foi atração em uma das festas do reality, e diz que se o amigo fosse um dos participantes do programa, ninguém pediria para ele limpar a cozinha. Rodriguinho deixou claro que a sua expectativa era ser tratada como uma celebridade dentro da casa.

“‘É inconcebível que as pessoas não estejam me idolatrando’ [… Mas quando] você entra em um reality, todo mundo fica igual”, disse Bruxinha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pod mood🎙️ (@pod_mood)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pod mood🎙️ (@pod_mood)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias