Ex-BBB Diego Grossi revela recaída em vício em jogos de azar: ‘Perdi, como sempre’

O ex-BBB Diego Grossi usou as redes sociais para relatar um problema pessoal. Em conversa com o economista Bruno Corano durante uma live no Instagram, ele desabafou sobre o vício em jogos de azar.

“Ninguém sabia, digo aqui em primeira mão. Eu acabei jogando há duas semanas, mas já parei de novo. Perdi, como sempre, e saí bem rápido”, afirmou ele, que participou do “BBB14” (TV Globo).

Diego chegou a ser garoto propaganda de uma casa de apostas.

“Eu recebo mensagens de pessoas que perderam seus negócios, seus casamentos, perderam muito dinheiro e devem a agiotas. Gente que não consegue parar de jogar. É uma epidemia”, lamentou.

“Nunca tive educação financeira, o que é muito importante. Quero ajudar as pessoas a sair do vício”, disse o ex-brother, que atualmente trabalha como cozinheiro.

“Grossi foi muito corajoso em contar a sua história e certamente poderá ajudar muitas pessoas que estão viciadas em jogos”, declarou Bruno Corano.

Em recente entrevista para o site F5, Diego Grossi revelou que está procurando emprego de carteira assinada, e que mora mora de favor com a mãe e a sogra. Ele é casado com a também ex-BBB Franciele Grossi e tem um filho, Enrico, de 4 anos.

“Fui procurar emprego e vi que estou defasado. Foram dez anos fora. As ferramentas mudaram, os programas mudaram”, contou o rapaz, que tem experiência em publicidade. “Quando a gente sai do programa é uma euforia, uma coisa tão louca, que você acha que virou artista e vai viver disso para sempre”, completou.