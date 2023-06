Ex-BBB Dhomini é filmado agredindo homens em bar de Goiânia; veja

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/06/2023 - 0:06 Compartilhe

Dhomini se envolveu em confusão na tarde da última terça-feira (13). Em vídeo capturado por uma câmera de segurança, o ex-BBB foi visto dando socos em dois homens em um bar de Goiânia.

Segundo o “g1”, de onde são as informações, o campeão do BBB3 teria chegado ao local acompanhado pelo ex-sócio do estabelecimento, retirado móveis e eletrônicos e desferido socos no dono do bar. Ao notar que Artur Camapum, advogado do primeiro agredido, estava filmando a cena, o agora empresário também o golpeou repetidamente.

Ao portal, Camapum ainda revelou que o dono do bar teria desmaiado durante as agressões. O ex-BBB, por sua vez, teria afirmado que o ato ocorreu em legítima defesa. Confira o vídeo aqui.

