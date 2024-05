Ex-BBB Davi é criticado por vídeos em meio à catástrofe no RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 15:46 Para compartilhar:

O campeão do BBB 24, Davi Brito, tem feito uma série de lives em sua ida ao Rio Grande do Sul. O baiano se voluntariou para ajudar as vítimas das enchentes, mas foi alvo de críticas após registrar cenas ao vivo nas redes sociais.

Em uma live transmitida na última quinta-feira, 9, Davi encontrou um morador da região e tentou entrevistá-lo. “Como você está se sentindo vendo tudo isso acontecer?”, questionou o baiano, que estava de barco.

O senhor, que estava com água até a cintura, não quis responder. Davi insistiu na pergunta, mas não teve resposta.

Em outro vídeo, ele conversa com um morador que está preso em um apartamento. “Tá de boa aí?”, brinca o campeão do BBB. A cena também foi criticada nas redes sociais.

Apesar das críticas, o baiano tem ajudado ao arrecadar doações para o estado – utilizando o próprio Pix, o que também gerou repercussão negativa. Após chegar no Rio Grande do Sul, Davi mostrou que vem trabalhando de forma voluntária para ajudar no resgate, distribuir alimentos e até chegou a cozinhar em um hospital.