Ex-BBB Clara Aguilar faz festão em SP para comemorar 1 milhão de inscritos no YouTube

A ex-BBB Clara Aguilar prepara um festão para comemorar 1 milhão de inscritos no YouTube. O evento acontecerá na próxima terça-feira, em Moema, em São Paulo, e reunirá diversos famosos, como Dudu Pelizzari, Cacau Colucci, Ana Paula Renault, Rita Cadilac, Geisy Arruda, Vitor Kley, Pitty e Ana Paula Minerato. Confira o canal da DJ:

https://www.youtube.com/channel/UC8grt7IKjozY52zyhegPfsw

Em 2014, Clara participou do ‘BBB’ e saiu de lá, entre as finalistas. Desde então, ganhou notoriedade na imprensa e já participou de vários programas de TV como ‘Encontro com Fátima Bernardes’, ‘Domingão do Faustão’, ‘Altas Horas’, entre outros. Como DJ, já se apresentou nos mais diversos clubes do Brasil, passando por mais de 100 cidades de quase todos os estados. Autêntica e ousada, Clara Aguilar também é sucesso no YouTube seu canal ‘Clara Aguilar’, em que fala sobre sexo de forma leve e divertida, além de receber celebridades em quadros. Veja fotos: