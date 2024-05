Ex-BBB Cezar Black viaja ao RS para trabalhar como enfermeiro voluntário

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/05/2024 - 16:15 Para compartilhar:

Ex-BBB Cezar Black partiu em viagem para o Rio Grande do Sul para trabalhar como voluntário e ajudar as vítimas das fortes chuvas e das enchentes. Enfermeiro neonatal, ele vai reforçar o time de ex-participantes do reality show global que estão na região para prestar socorro.

A população do estado está há mais de uma semana sendo atingida por desastres que já deixaram 116 mortos, segundo dados da defesa civil atualizados nesta sexta-feira, 10.

Em seu perfil no Instagram, Black publicou uma foto no aeroporto, na última quinta-feira, 9, e mostrou que foi preciso pegar dois voos para conseguir chegar até Florianópolis.

“Vamos com Deus”, escreveu ele ao fazer a publicação nos Stories.

O aeroporto da capital do estado, Porto Alegre, está fechado por conta dos alagamentos. O ex-BBB viajou até Santa Catarina e seguiu de carro até o destino final.

De dentro do veículo, ainda durante a madrugada, ele publicou um registro mostrando que já estava na estrada.

Vale lembrar que, além de Black, as ex-BBBs Amanda Meirelles, Thelma Assis e Marcela Mc Gowan, todas médicas, também estão no estado atuando no socorro às vítimas.