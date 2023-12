Ex-BBB Cézar Black pede Kally Fonseca em namoro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/12/2023 - 9:51 Para compartilhar:

A cantora de forró Kally Fonseca, ex-participante de A Fazenda 15, foi pedida em casamento enfermeiro Cézar Black em namoro. O ex-BBB, que conheceu a artista no confinamento do reality da Record, enviou um buquê de flores e a pediu em namoro.

“Como tudo que faço, me entreguei por inteiro, vivi intensamente, me perdi no jogo, para me encontrar no amor. E está valendo muito a pena!”, começou ele nas redes sociais.

“Quando escolhemos ter uma vida pública, temos que estar dispostos a viver o processo. Fui julgada, dentro e fora do programa, foram muitas críticas e diversos conselhos de pessoas que me amam e querem minha felicidade. César errou. Eu errei. Atire a primeira pedra quem nunca errou. Nos redimimos pelos nossos excessos”, completou.

De acordo com Kally, ela se apaixonou por Cezar e o conquistou com o tempo. “Minha paixão começou bem no início do programa. Ele se apaixonou no final. O jogo acabou hoje e o namoro começou. Te amo, meu Grudinho!!!”

