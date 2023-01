Ex-BBB Caio Afiune critica escolha de novos integrantes do grupo pipoca

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/01/2023 - 16:22 Compartilhe

O BBB23 estreia na próxima segunda-feira (16), mas já está dando o que falar, especialmente sobre a escolha dos novos participantes do reality show. Como nas edições passadas, essa também será marcada pela divisão de grupos camarote (celebridades) e pipoca (anônimos). Contudo, a popularidade de alguns está desagradando o público, inclusive o ex-brother Caio Afiune.





No comentário de uma publicação do Instagram, o ex-BBB criticou a escolha de alguns pipocas. “É, moçada, pipoca com 800 seguidores, nome no Serasa, 28 cheques devolvidos, fora os protestos, não temos não, viu! Esse marco vai ser sempre meu! E vocês, o que estão achando dos novos pipocas?”, publicou.

Muitos internautas estão concordando com o posicionamento de Caio, destacam a popularidade Marília Miranda, que apesar de fazer parte do time pipoca, já tinha 800 mil seguidores no Instagram, incluindo a campeã do BBB21, Juliette.





