Ex-BBB Boca Rosa comemora aumento de venda de seus produtos após reality

Eliminada recentemente do BBB 20, Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, tem aproveitado os dias fora do confinamento para se atualizar, e agora para comemorar. Em suas redes sociais, ela contou que a estratégia de marketing criada para divulgar sua marca de beleza enquanto estava na casa, deu certo.

Nos Stories, Bianca disse que a Boca Rosa Beauty vendeu 3 vezes mais produtos durante seu confinamento no BBB. “O quanto a gente vendeu está batendo com o que eu previa”, celebrou.

Na sequência, ela afirmou que o número das vendas dos itens que levam a sua assinatura seguem crescendo, mesmo com ela já eliminada do reality show global.

“De close pessoal eu realmente não controlo nada, mas de estratégia eu gosto de controlar. Juntei os três [disse, mostrando os membros da sua equipe] e falei que queria criar uma estratégia muito ousada de entrar em um reality e fazer a minha marca vender três vezes mais do que se eu tivesse aqui fora. Sendo que o medo deles era de não vender se eu não tivesse aqui fora, disse.

“Eu falei que ia me fazer presente aqui fora de alguma maneira e queimei minha cabeça para pensar em algo que fosse muito expressivo. Por isso montamos cada look antes. Vocês não imaginam a algazarra que a gente fez pra deixar tudo pronto. Decorei cada um antes de entrar, todos os looks, cada cabelo, cada maquiagem, enfim… com toda essa estratégia, a gente vendeu exatamente três vezes mais enquanto eu estava no programa. E agora que sai, as vendas tão fazendo assim, ó…”, finalizou.

