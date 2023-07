Ex-BBB Antonela revela medo da morte ao ir parar na UTI

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/07/2023 - 12:11 Compartilhe

A ex-BBB Antonela Avellanada levou um grande susto em relação à sua saúde nos últimos dias. Após passar mal em um restaurante japonês, precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência.

Neste período, chegou a ficar internada na UTI, e revelou que teve medo da morte.

“Tive muito medo na real. Não tenho plano de saúde, fica bem difícil porque eu achei que só era tipo um problema no fígado, por ter comido sushi. A médica informou a infecção no sangue. Nunca senti tanta dor”, contou Antonela ao site do jornalista Leo Dias.

“Depois que comi sushi no outro dia não conseguia andar de tanta dor. Chorei muito, feito criança. Dor muito intensa, nunca pensei que fosse apendicite”, completou.

Na sequência, revela que está recuperada e em casa: “Estou recuperada, em casa. Voltando à minha vida normal. É ruim ficar sozinha em casa. Tomo remédio para dor e saio para tomar café. Nunca tinha feito cirurgia, é ruim, dá medo, você ficar sozinho”.

