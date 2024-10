Ex-BBB Andressa Ganacin dá à luz após susto na UTI

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2024 - 11:35 Para compartilhar:

Andressa Ganacin deu à luz Sarah, após passar por um susto devido ao diagnóstico de pré-eclâmpsia. A filha da ex-BBB com Nasser Rodrigues veio ao mundo no dia 25 de setembro, mas somente nesta semana a mãe de primeira viagem compartilhou a tensão dos últimos dias.

Segundo relato no Instagram, Sarah chegou ao mundo após 33 semanas e 4 dias de gestação, medindo 43 cm, na maternidade Santa Joana, em São Paulo.

+ Grávida de oito meses, ex-BBB Andressa Ganacin é internada na UTI

Agora que o pior já passou, os pais aguardam a alta da menina que, por ter nascido prematura, está sob cuidados médicos, mas passa bem.

“Como compartilhei com vocês, estava internada na UTI há alguns dias aqui no @hmsantajoana por conta da pré-eclâmpsia e tentando estabilizar a pressão. Porém, na manhã do dia 25, os batimentos da nossa pequena não estavam dos melhores, foi quando a equipe entrou no quarto avisando que: ‘ Chegou a hora! O parto acontecerá em 2 horas’. Sarah nasceu! Às 12:12h, com 2020kg e 43cm”, escreveu.