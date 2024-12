Ex-BBB Amanda Gontijo realiza procedimento estético e se prepara para o Réveillon

A influencer digital e ex-BBB Amanda Gontijo realizou recentemente um novo procedimento estético, pensando em começar 2025 com tudo. O procedimento foi realizado com seu marido, o cirurgião plástico Dr. Danilo Monteiro.

A ex-participante da 14ª edição do Big Brother Brasil, famoso reality show da TV Globo, fez procedimento no bumbum, deixando ele ainda mais avantajado.

“Sempre tive dificuldade de ganhar volume no bumbum, até quando estava com físico mais musculoso, por isso essa parte do meu corpo desde sempre é uma parte que me incomoda. Mas, para o réveillon estarei bunduda”, declarou Amanda.

A influencer ainda completou: “A dois anos atrás, fiz preenchimento com ácido hialurônico, pois sou totalmente contra o uso do PMMA, que após várias mortes e complicações, demorou, mas agora será totalmente proibido a utilização”.

O profissional aplicou ácido hialurônico no bumbum de Amanda, usando também 6 ml de radiesse para melhorar a qualidade da pele.