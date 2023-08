Ex-BBB Amanda Gontijo e noivo curtem férias no Valle Nevado, no Chile

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/08/2023 - 9:32 Compartilhe

Diferente de muitos que odeiam o frio e neste período sempre buscam pelos passeios pelas mais badaladas praias paradisíacas do nordeste em busca do sol, a ex-BBB e digital influencer Amanda Gontijo é adepta do friozinho e aproveitou a ocasião para na companhia do noivo, o cirurgião plástico Danilo Monteiro, realizarem um passeio pelos pontos turísticos do Chile.

A convite da empresa Turistik, os pombinhos foram desfrutar de dias maravilhosos pelo encanto da região do Chile, país situado a oeste da cordilheira dos Andes, na América do Sul, com capital em Santiago.

Amanda, que nunca tinha ido ao Chile, afirma ter gostado da experiência de sua primeira vez esquiando no Valle Nevado, sendo esta a maior estação de esqui da América Latina, a qual fica localizada a cerca de 50 km de Santiago, sendo um dos pontos mais altos da Cordilheira dos Andes, por ser mais de 3.000 metros acima do nível do mar.

O casal subiu o Cerro San Cristóbal de teleférico e posteriormente desceram de funicular, também aproveitaram a ocasião para conhecerem a cidade portuária de Valparaíso, conhecida pelos funiculares de colinas íngremes e pelas casas coloridas no topo de penhascos, além de visitarem duas vinícolas, a Concha y Toro, empresa chilena, produtora e exportadora de vinhos, além do Mirante Sky Costanera.

“Foi uma viagem incrível, nunca pensei que iria adquirir tanto conhecimento, lugares, pessoas, culinária! Uma experiência única que foi proporcionada graças ao meu trabalho como influenciadora. O momento que tive mais satisfação, foi quando esquiei na pista verde, afinal foi a minha primeira vez esquiando!”, declarou Amanda.

“E me saí muito bem diga se de passagem, até manobras eu estava conseguindo realizar… Achei um máximo! Desci e subi a montanha umas três vezes, e com toda certeza irei fazer mais viagens para poder praticar o ski, que vai ser mais um esporte no qual quero me aperfeiçoar cada dia mais!”, completou.

