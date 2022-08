Ex-BBB Amanda Djehdian é diagnosticada com lipedema

Da Redação 16/08/2022 - 9:34 Compartilhe

Amanda Djehdian, vice-campeã do BBB15, foi recentemente diagnosticada com lipedema. A doença é caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura em regiões específicas do corpo, como pernas, braços, joelhos e coxas e, no caso da empresária, foi descoberta durante um tratamento para flacidez da área acima do joelho.

“Após fazer duas sessões, minha Dermatologista, Andressa Sato, notou que a melhora esperada não tinha acontecido e aí me olhou detalhadamente e sugeriu que eu procurasse um médico vascular especializado em lipedema e me explicou brevemente o que era, e batia muito com meu histórico”, contou em entrevista para a “Contigo!”.

Ela ainda disse que o diagnóstico correto, já no início, foi essencial e agora fará um tratamento adequado. Para isso, é necessário que ela continue tendo uma vida saudável, com muito exercício físico, como já vinha fazendo.

“Mas preciso ainda retirar alguns alimentos que provocam inflamação no corpo e há também a possibilidade de cirurgia”, explicou ela, que irá cortar o glúten e produtos industrializados de sua alimentação.