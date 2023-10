Ex-BBB Aline Wirley conta que ela e o marido Igor Rickli foram morar juntos antes do primeiro beijo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/10/2023 - 11:59 Compartilhe

Aline Wirley fez uma revelação de sua vida pessoal em entrevista ao podcast “Par ou Ímpar”, da GNT. A atriz e ex-BBB contou que ela e o marido Igor Rickli foram morar juntos antes de se beijarem pela primeira vez.

“Quando conheci o Igor, tinha acabado de sair de um relacionamento. Já ele estava em um outro momento, buscando entender a sua sexualidade”, disse Aline. “Nos conectamos como amigos, fomos morar juntos até mesmo antes de nos beijarmos, e até termos uma relação demorou bastante tempo. Nos apaixonamos aos poucos”, completa.

Ainda no bate-papo, além deste assunto, Aline também falou sobre a opção de viver um casamento não-monogâmico com o seu parceiro. “Tenho uma relação aberta e livre com o meu marido e quando contamos para as pessoas, a maioria apontou como algo muito errado”, conta.

Por fim, ela destaca que os dois (Aline e Igor) acabaram seguindo um caminho parecido com a que sua mãe escolheu no passado.

“Minha mãe se relaciona livremente e isso me ajudou muito. Já a família do Igor tem outros valores, com isso, demorou um tempo até a família dele entender esse processo de desconstrução. Não foi fácil”, conclui.

