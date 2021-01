Ex-BBB 20, Flay revela cena de ciúmes com o namorado: ‘Fui atrás dele no banheiro’

Conhecida durante a edição do BBB-20 por seu jeito espontâneo, Flay revelou que não conseguiu esconder o sentimento de ciúmes exagerado em determinado episódio com o namorado, o modelo Pedro Maia, de 23 anos.

A cantora em conversa com o namorado contou como aconteceu o ocorrido em uma reunião de amigos no último sábado (9).

“Você foi lá no banheiro e não achou nada nem ninguém. Tem que ver galera, ciumenta! Passou cega, tá louco, que isso! Não rolou nada. Sabe cavalinho de carroça? Ela passou igual ao Usain Bolt”, explicou Pedro.

Rindo, mas sem graça, Flay respondeu

“É que eu te amo, amor. É para vocês aprenderem, mulherada, a mostrar para o homem de vocês quem são. Estávamos na casa de amigos, com outro amigos. Sou muito expressiva, por isso causo tanto. Nao sei disfarçar meus sentimentos. Fui atrás dele no banheiro, a que ponto eu cheguei!”, contou ela.

“Ele estava na minha frente, conversando com uma amiga e me chamando. Eu estava cega que não estava vendo ele. Errei? não errei! Fui só conferir se estava tudo certo. Falou que vai no banheiro, vai no banheiro. Mas confio em você cegamente, de olhos fechados”, completou.

O casal está junto há três meses e é já estão morando junto no apartamento da ex-sister. É comum ver nas redes sociais Flay e Pedro trocando declarações de amor.

