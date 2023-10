Ex-BBB 1, Kleber Bambam volta a detonar Juliette e Arthur Aguiar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/10/2023 - 3:36 Compartilhe

Riscou o disco? Após deixar claro que considera ser mais famoso que Juliette, Kleber Bambam voltou a falar sobre o assunto em entrevista ao Fofocalizando, do SBT.

“O Bambam é mais conhecido que a Juliette?”, questiona a repórter do programa.

“Não é mais, é muito mais. Ela é mais popular na rede social, no Instagram? Ok. Do Big Brother? Ok. Mas será que aqueles números também são reais? Essa é a pergunta que fica”, questionou o influenciador fitness, revelando duvidar de pessoas que tenham mais de 20 milhões de seguidores no Instagram.

“Os números [de seguidores] são absurdos. Se você for em 10 prédios aqui, e perguntar para 10 porteiros, eu te garanto que três sabem quem é ela e sete não. De 10 frentistas, de posto de gasolina, se ela for sozinha, te garanto que dois sabem quem é ela, e oito não”, continuou, também citando duvidar da quantidade de seguidores de Rafa Kalimann.

Essa não é a primeira vez que o vencedor do BBB1 faz a mesma declaração. Ao ser entrevistado no podcast “Ticaracaticast” em novembro de 2022, ele disse ter 20 anos de TV sem cair no esquecimento, enquanto Juliette, um ano depois de ganhar fama, já não teria a mesma popularidade.

Bambam detona Arthur Aguiar

Além da dona do hit “Quase Não Namoro”, Arthur Aguiar, vencedor do BBB22, também foi novamente vítima das críticas de Kleber Bambam.

“Esse cara não foi bacana comigo no camarim quando fui gravar o Domingão. Foi bem frio, então mandaria para o paredão”, pontuou.

É que, no passado, os dois teriam tido uma espécie de desentendimento nos bastidores do programa Faustão na Band. Em entrevista ao podcast de Max Porto, em janeiro, Bambam disparou: “Sem sal nenhum, para mim é um bobalhão. Cara de cachorrinho, para mim está morto, enterrado […] Foi lá no Faustão, no camarim comigo, não fala nada com nada, está ‘boiando’ no meio da água. Você vê que nem falam mais dele. […] O cara não respeita a hierarquia, não respeita nada.”

