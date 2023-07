Ex-bailarina do Faustão comenta sobre relação com a dança e experiência com Anitta e Ludmilla

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2023 - 10:26 Compartilhe

Atualmente apresentadora, influencer, publicitária, maquiadora e fashionista, a bailarina Jess começou sua carreira aos cinco anos de idade. Naquela época, ela não imaginava que passaria por experiências incríveis pelas quais passou, como compor equipes de dança que são referências no país: o famoso balé do apresentador Fausto Silva e os balés das cantoras Anitta e Ludmilla.

A artista fala sobre sua relação com a dança, sobre as experiências que viveu e garante que, apesar de suas funções terem se expandido, a dança ainda faz parte da sua vida e que não vê seu trabalho sem a sua influência.

“Com 5 anos, minha mãe me colocou em aulas de dança porque eu não podia escutar uma música que já começava a balançar o corpo (risos). Dali em diante, nunca mais parei. Comecei com o jazz e o ballet clássico, só depois as danças urbanas chegaram na minha vida. Hoje, depois de tantos anos, é muito doido olhar minha trajetória e ver que pude dividir palco com artistas e projetos tão incríveis. Fazer parte de equipes importantes como a do Faustão, da Anitta e da Ludmilla foi muito realizador. Aprendi muito e vivi momentos muito especiais”, comenta.

Em nome da profissão, Jess conta que passou um tempo viajando e esteve em lugares incríveis: “As turnês internacionais foram o ‘start’ da minha carreira profissional como bailarina. Antes delas eu já dançava, mas como hobby porque eu trabalhava em um banco. Quando recebi a proposta, foi um pouco assustador largar tudo para dançar em outros países, mas essa foi a primeira vez que eu tive a certeza do que eu queria”.

“Hoje vejo que foi uma decisão acertada e que também foi o começo de algo incrível. Poder trocar e partilhar tantas vivências foi enriquecedor. As viagens me tornaram uma pessoa e uma profissional melhor, com certeza. Sou muito grata por isso”, completa.

Por fim, sobre sua relação atual com a atividade, Jess é enfática ao dizer que é movida à música: “A dança está presente em cada momento do meu dia e do meu trabalho com a internet também, já que foi ela que me trouxe até aqui”.

“A música e a dança são extensões de mim mesmo que não sejam o foco do meu trabalho atual. Continuo participando, como influenciadora, de grandes competições como o ‘RedBull BC One’, por exemplo. Não vejo a minha vida e meu trabalho sem a influência da dança”, conclui.

