Ex-Bahia, Edson revela como conseguiu deixar a Ucrânia Volante que atua pelo Rukh Lviv, clube da Ucrânia, está na Hungria e espera voltar ao Brasil nos próximos dias

O brasileiro Edson, que atua no Rukh Lviv, clube da Ucrânia, contou seu sofrimento e como conseguiu deixar o país, que está em guerra com a Rússia. O volante atuou pelo Bahia de 2019 a 2021.

Edson deixou a Ucrânia acompanhado de outro jogador brasileiro do Rukh Lviv, Talles, e de sua namorada, Jessica. O volante revelou que quase chegou a desistir no meio do caminho por conta do cansaço.

– A gente já estava exausto, quase pensando em desistir voltando para a nossa cidade (Lviv). Já tínhamos andado duas horas a pé, com mala… Paramos num posto para tentar comer, ficamos três horas lá com um frio enorme, sem ter o que fazer. Não podia entrar e ficar nos lugares que o pessoal da Ucrânia expulsava a gente. Aí a gente estava esperando um táxi que nunca chegava – contou Edson.

O volante também explicou como chegou a decisão de deixar a Ucrânia através da fronteira da Polônia. Edson também fez um agradecimento especial à brasileira que o ajudou.

– Foi quando a Jéssica e o Talles saíram para conseguir comida em algum lugar, e eles acharam a Clara. Ela estava com um papelão com a bandeira do Brasil… Depois vieram ao meu encontro, e a Clara foi um anjo que apareceu na nossa vida. Aí seguimos viagem; pela Polônia estava difícil de entrar, e ela deu a ideia de a gente ir pela Eslováquia – explicou o jogador.

