Ex-Bahia e Mirassol, Natan Oliveira se destaca com títulos e acessos no futebol tailandês Revelado pelo Leão, o atacante de 30 anos jogou na base do time baiano em 2010, e agora atua pelo Songkhla FC

Há duas temporadas atuando no futebol tailandês, o atacante Natan Oliveira segue rumo a um novo desafio em sua carreira. No início de maio, o jogador acertou com o Songkhla FC para a próxima temporada. Revelado pelo Mirassol e com passagem pelo time sub-20 do Bahia, o brasileiro de 30 anos falou sobre a chegada ao novo clube.

Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

– A expectativa é sempre as melhores possíveis. Quero poder repetir o feito das duas temporadas anteriores e estou me preparando bem para poder buscar o acesso aqui pelo Songkhla FC. Um hat-trick de acessos – projetou Natan Oliveira.

Além da experiência, conquistas não faltam para o Natan em solo asiático. O atacante foi campeão em duas oportunidades na terceira divisão nacional e conquistou dois acessos seguidos, além dos prêmios individuais de artilheiro e melhor jogador da Thai League 3 de 2019/20. São 37 gols e 10 assistências em 46 jogos com as camisas do Khon Kaen United e Lamphun Warriors.

– Na minha opinião, a principal diferença do futebol tailandês para o brasileiro é que aqui na Tailândia é um jogo mais corrido, mas acredito que o futebol asiático num todo. Já no Brasil, é um futebol mais posicionado – relatou.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também