Ex-atriz pornô trans morre dias depois de compartilhar música sobre uso de drogas

Holly Parker teve sua morte noticiada na última terça-feira (31), poucas semanas depois de compartilhar uma música de sua autoria sobre o uso de drogas. A jovem de 30 anos era ex-atriz pornô e mulher trans, que atualmente produzia apenas conteúdo adulto por demanda em sua conta do OnlyFans, que é uma plataforma paga.

A atriz lançou “Drugs” (drogas, em português), que falava sobre o uso de substâncias para esquecer alguém. “As drogas me fazem sentir bem de manhã, à tarde. Me fazem sentir bem à tarde e à noite também… Elas são a única coisa que me ajuda a superar a perda de você”, diz um trecho da letra.

“Nuvens na minha cabeça, agora há nuvens no meu quarto também. Todos que eu amo dizem que estão usando você. Alguém me disse que eles acham que eu tenho alguns problemas. Eu realmente quero desistir, mas isso é como desistir do seu melhor amigo”, continua a canção.

