Ex-atriz mirim de ‘Caminhos das Índias’ se casa com namorada nos EUA

A ex-atriz mirim da Globo Nauhana Costa se casou nesta semana com a namorada, Ashley, em cerimônia ocorrida em Boston, nos EUA. A novidade foi compartilhada com os seguidores no Instagram, nesta sexta-feira, 3.

Nauhana, hoje com 24 anos, fez sucesso em “Caminhos das Índias”, folhetim de Glória Perez, exibida em horário nobre na Globo em 2009, e em “Cordel Encantado”, de Duca Rachid e Thelma Guedes, que foi ao ar na mesma emissora, às 18h, em 2011.

Nos registros, as duas aparecem vestidas de noivas, cercadas por amigos para celebrar o momento especial.

“Botei um bambolê no dedo com a minha de fé. Comemoramos com nossos amigos, tornando ainda mais especial, e adotamos nossa filha de quatro patas. Casei, porra. Feliz 2025”, escreveu ela no Feed.

Nauhana estreou na TV aos 9, como Malika, em “Caminhos das Índias”. Ela também foi uma das participantes da “Dança das Crianças”, versão mirim do quadro “Dança dos Famosos”, do “Domingão do Faustão”. Em “Cordel Encantado”, interpretou Sofia, uma das filhas de Farid (Mouhamed Harfouch) e Bartira (Andreia Horta).