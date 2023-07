Ex-atriz mirim acusa Jonah Hill de assédio: ‘Enfiou a língua na minha garganta’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2023 - 4:39 Compartilhe

Nos últimos dias, o ator Jonah Hill vem sofrendo uma sequência de denúncias por comportamento assediador e abusivo. Após a exposição feita por sua ex-namorada, a surfista Sarah Brady, foi a vez de Alexa Nikolas relatar a situação adversa que viveu com o ator.

No Twitter, a ex-atriz da Nickelodeon, conhecida por viver Nicole na série “Zoey 101”, relatou um caso de assédio quando ela tinha 16 anos, e Hill, 24.

“Depois de ler o post admirável de Sarah Brady sobre Jonah Hill, eu preciso dizer que, quando eu tinha 16 anos, fui convidada para uma festa na casa de Justin Long, onde ele estava vivendo com algum ator predador do CSI Miami”, começou ela, relatando que o ator Jonathan Togo estava, supostamente, dormindo com sua amiga de 17 anos.

“Jonah Hill se aproximou, em algum momento em que estávamos todos bem bêbados, porque é claro que os predadores estavam enchendo os menores de idade de álcool […] Ele devia estar com os olhos em mim, porque em um momento eu queria um cigarro e ele disse que tinha um em seu carro, ‘logo ali fora’. Não me pareceu muito esforço então eu confiei nele, fui lá fora e ele pegou os cigarros em seu banco da frente”, continuou.

“Ele não me entregou o cigarro, o que eu achei estranho, e enquanto caminhávamos em direção à porta eu pedi a ele e ele não disse nada, mas me jogou contra a porta e enfiou sua língua em minha garganta. Eu estava tão chocada que o empurrei e corri para dentro”, narrou.

Em nota, o advogado de Hill acusou a história de Nikolas de ser “uma completa invenção”, o que também foi contestado pela ex-atriz.

“‘Uma completa invenção?’ Sério? Tem certeza que você não está falando sobre seus ‘limites’? Realmente desapontada com você, mano. Você é tão começo dos anos 2000 e ‘super bad'”, protestou ela, fazendo uma piada com o nome de um dos filmes em que Hill estrelou.

