Ex-ator mirim usou substância tóxica para suicídio

Matthew Mindler, que foi encontrado morto aos 19 anos de idade, usou uma substância altamente tóxica para tirar a própria vida. Segundo o TMZ, o médico legista que fez análise das amostras para a autópsia revelou que foi encontrada uma quantia alta de Nitrato de Sódio em seu corpo.

O Nitrato de Sódio é um agente oxidante, frequentemente usado para conservar alimentos, como carne, porque causa uma hipotensão e limita o fluxo de oxigênio. Por isso, em pessoas a substância é extremamente perigosa se administrada e pode causar a morte.

Apesar de muitas mortes por Nitrato de Sódio serem consideradas acidentais, no caso do ator a situação pode ter sido completamente diferente, e quem afirma é a própria família de Matthew Mindler. Ainda segundo o TMZ, a mãe do jovem, Monica, revelou que no histórico do computador dele havia pesquisas com informações sobre como o composto letal estava relacionado ao suicídio, como obtê-lo facilmente em uma compra por internet e como acabar com a vida de alguém de maneira indolor.

Por conta das informações, a morte de Matthew acabou sendo considerada como suicídio. A mãe do ator ainda afirmou que não tinha ideia de que ele estava passando por problemas e que fazia este tipo de pesquisa na internet. Monica ainda alertou para a facilidade com que jovens podem acessar o composto letal, já que por internet é possível comprá-lo por apenas US $ 15, o equivalente a R$ 82 na cotação atual.

Caso você esteja passando por situação semelhante, com depressão ou pensamentos suicidas, procure ajuda.

O CVV – Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, email e chat 24 horas todos os dias.

Centro de Valorização da Vida – CVV

Telefone: 141 (ligação paga) ou www.cvv.org.br para chat, Skype, e-mail e mais informações sobre ligação gratuita.

Serviços de saúde

CAPS e Unidades Básicas de Saúde (Saúde da família, Postos e Centros de Saúde).

Emergência

SAMU 192, UPA, Pronto Socorro e Hospitais.

