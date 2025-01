Ex-ator mirim investe na carreira musical e prepara lançamento de novo EP

Lembra dele? Vitor Novello tinha apenas 10 anos quando começou a atuar em novelas. Ele participou de “Malhação”, da TV Globo, em 2026, e já no ano seguinte fez sua estreia em horário nobre na mesma emissora, interpretando o personagem Zé Luiz de “Paraíso Tropical”, ao lado de grandes nomes, como Othon Bastos e Alessandra Negrini.

De lá para cá a carreira na dramaturgia não parou, mas o menino cresceu e hoje, aos 29 anos, já tem longa história com com outra arte: a música.

Seu primeiro trabalho sonoro foi o álbum “À beça”, de 2023. A obra, que trazia uma sonoridade mais festiva, já tem mais de 65 mil reproduções no Spotify, e o levou a fazer diversos shows pelo país.

+Belo, Ferrugem e Xande de Pilares são atração no Camarote MAR, na Sapucaí

+Brasileiros fazem abaixo-assinado para dar Oscar a Fernanda Torres

Agora, Vitor Novello está pronto para mais um lançamento. Seu novo EP “Perto” tem pré-save no próximo dia 7 de fevereiro, com referências do Pop Rock e da MPB.

Paralela à carreira musical, Vitor Novello segue atuando e, atualmente, participa das sessões do espetáculo “Gota d´água in concert”, com direção de João Fonseca, no Teatro Fashion Mall, na zona sul do Rio de Janeiro, e integra o elenco da peça “O traidor”, ao lado de Marco Nanini, no Teatro Nelson Rodrigues, no centro da capital.

Em breve, o artista também poderá ser visto na série sobre Raul Seixas, no Globoplay.

No currículo de Vitor ainda constam dezenas de trabalhos na TV como em “Malhação” (em 2006 e 2015), as novelas “Insensato coração”, “Três Irmãs” e “Cheias de Charme”, na Globo, e as produções “Conselho Tutelar” e “Milagres de Jesus”, “Topíssima”, “Gênesis” e “Reis”, na Record.

Autor do livro de poemas “Par ou ímpar”, Vitor também atuou em vários espetáculos teatrais como “Mármore”, que marcou sua estreia como escritor em 2018, e no musical “Clube da Esquina”, dirigido por Dennis Carvalho.

No cinema, o artista trabalhou nos filmes “Não pare na pista”, “O candidato honesto 2” e protagonizou em 2023 “Infinimundo” – vencedor do Kikito de Melhor Filme pelo Júri popular da mostra de longas gaúchos no Festival de Gramado. A produção, aliás, recebeu o prêmio de Melhor Trilha Sonora – que inclui a canção “Ideia de alguém”, de sua autoria – e o artista foi indicado a Melhor Ator. Tudo no LABRFF, em Los Angeles, em 2024.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vitor Novello (@novellovitor)