Ex-ator mirim de “O exterminador do Futuro” reaparece e choca fãs

Muitos fãs da franquia “O Exterminador do Futuro” se surpreenderam com a imagem do ex-ator mirim Edward Furlong, atualmente com 42 anos. As informações são da revista Monet.

Nas imagens, Furlong, que tinha 14 anos na época em que contracenou com Arnold Schwarzenegger, aparece em uma festa ao lado do ator pornô Ron Jeremy.