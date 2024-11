Ex-ator da Globo pede ajuda financeira após cirurgia: ‘A chave pix é meu próprio número’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/11/2024 - 12:25 Para compartilhar:

Claudio Cinti, 59, conhecido por seus trabalhos em “Zorra Total” e “Os Caras de Pau” na TV Globo, utilizou as redes sociais para pedir ajuda financeira após ficar incapacitado de trabalhar por causa de cirurgia. Além de trabalhar atuando, o famoso também é taxista.

Uma campanha pedindo doações por pix foi iniciada por Jaqueline Macoeh, Felippe Sanches e Catarina Martorelli no Instagram do ator. “Como o único sustento fixo do Cláudio vem do trabalho como taxista, nos mobilizamos para ajudá-lo nesta fase tão difícil”, escreveram no post.

Após a repercussão, Cinti decidiu gravar um vídeo para explicar a situação: “A campanha que está rolando para me ajudar nesse momento difícil não é fake”, começou.

Com dificuldade para atender a todas as mensagens e ligações de pessoas preocupadas, ele conta que não sofreu nenhum acidente: “No dia 30, dei entrada na emergência com um quadro grave de pneumonia. Com o rim parado, eu só tenho um rim que funciona. Ele parou. Eu tive septicemia, fui entubado”.

“Fiquei entubado por sete dias, depois, fiquei mais sete internado. Nesse período, durante dez dias pelo menos, fiz hemodiálise. Depois, passei por um procedimento cirúrgico para fazer uma correção. E aí me permitiu ter alta. Eu tô aqui em casa em repouso absoluto por recomendações médicas, focado realmente em repousar”, esclarece.

Na legenda da publicação ele escreveu: “A Campanha é verdadeira. A chave pix (21) 96546-9700, é meu próprio número de celular/Whatsapp. Banco Itaú em meu nome, Cláudio Vidal Cinti. Compartilhem por favor. Obrigado a todas e todos”.

Confira o vídeo

O trabalho mais recente de Cinti na atuação é a novela “A Rainha da Pérsia” (2024), da TV Record.