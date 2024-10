Ex-ator da Globo e sobrinho de Jorge Fernando é assassinado na Bahia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/10/2024 - 7:36 Para compartilhar:

João Rebello Fernandes, ex-ator mirim da TV Globo e sobrinho do diretor Jorge Fernando (1955-2019), foi assassinado aos 45 anos de idade, na noite de quinta-feira, 24, na Praça da Independência, no centro de Trancoso, em Porto Seguro, extremo sul da Bahia.

De acordo com o “Radar News”, o ator foi atacado enquanto estava dentro de um carro. Ele foi atingido por vários disparos no local.

A atriz Maria Carol Rebello, irmã de João, informou à Quem que está a caminho de Trancoso e que ‘não está em condições de falar’ com a imprensa.

Filho da atriz e diretora Maria Rebello, João ficou conhecido ainda na infância por papéis marcantes nas novelas “Bebê a Bordo” (1988), atualmente reexibida no canal Viva, “Vamp” (1991), “Deus nos Acuda” (1992) e “Cambalacho” (1986).

Seu último trabalho na teledramaturgia foi em “Zazá” (1997), porém, ele fez uma participação em “Divertics”, programa de humor da emissora carioca, em 2013.

Atualmente, João trabalhava como DJ, produtor e diretor de videoclipes.

Vale lembrar que desde 2019 a família de João Rebello enfrenta grandes perdas. Dois meses após o falecimento de Jorge Fernando, sua mãe, Dona Hilda Rebello, morreu aos 95 anos no Rio de Janeiro, após ser internada com um quadro de infecção respiratória no Hospital Pró-Cardíaco.

O diretor da Globo morreu durante recuperação de um AVC sofrido em 2017.