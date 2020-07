Ex-Atlético MG, meia Cesinha é eleito melhor jogador do mês na Coreia O brasileiro já tem 7 gols e 4 assistências em 11 jogos neste início de campeonato



O meia-atacante brasileiro Cesinha, ex-Atlético Mineiro e jogador do Daegu FC, continua ganhando prêmios e batendo recordes no mundo asiático. Dessa vez, ele foi eleito o melhor jogador do mês de junho no futebol sul-coreano. Desde o retorno do campeonato em maio, o atacante vem fazendo grandes atuações na K-League e já anotou 7 gols e 4 assistências em 11 jogos.

Ídolo no país e um dos principais jogadores da Liga, esta é a segunda vez que o meia-atacante recebe o prêmio desde que ele foi criado em 2019. A votação é realizada pelo próprio site do campeonato e recebeu votos de torcedores de todos os times.

Cesinha desbancou outros três candidatos ao prêmio de Jogador do Mês: Han Kyo-won, do Jeonbuk Hyundai Motors, Jo Hyeon-woo, goleiro da seleção Sul-Coreana de Futebol e do Daegu FC, e o atacante brasileiro Júnior Negão, do Ulsan Hyundai.

– É muito gratificante poder voltar a jogar futebol e receber um prêmio logo no início do campeonato. Dedico ele a todos os fãs, companheiros de time e a minha esposa. Vou continuar trabalhando porque tenho muitos objetivos nessa temporada. Quero estar entre os onze melhores da Liga novamente e ajudar o time a se classificar para a Liga dos Campeões da Ásia – afirmou o atacante

Em 2018, Cesinha foi artilheiro do Daegu FC na Copa da Coreia com cinco gols e peça fundamental no título inédito da equipe. Ao fim do torneio, o brasileiro foi eleito o melhor jogador da Copa e teve o pé imortalizado no estádio da equipe. No mesmo ano, o meia-atacante chegou a marca de 20 gols e 20 assistências pelo clube e ganhou o prêmio de melhor meia da K-League por liderar a estatística de passes para gol.

O próximo desafio de Cesinha com a camisa do Daegu FC será na próxima quarta-feira, contra o Seongnam Football Club pela Copa da Coréia.

