Ex-atleta do São Paulo é eleito melhor jogador de time inglês na temporada; entenda

Ex-atleta do São Paulo, Gabriel Sara, de 23 anos, foi eleito pelos torcedores como o melhor jogador do Norwich na temporada 2022/23. O meia vai receber o troféu Memorial Barry Butler, em homenagem a um ex-capitão do clube, que morreu em 1966.

Nascido em Joinville, em Santa Catarina, Sara chegou ao clube inglês na última temporada, após deixar o São Paulo. Em seu primeiro ano como jogador do Norwich, o meia disputou 42 partidas, marcando sete gols e dando quatro assistências.

Junto do Norwich, Gabriel Sara disputa a Championship, a segunda divisão do futebol inglês. Na atual temporada, a equipe ocupa a 12ª colocação, com 62 pontos.

Em entrevista ao site oficial do clube, o meia agradeceu aos torcedores pelo prêmio e afirmou que é feliz no Norwich.

“Quero agradecer a todos que votaram em mim, estou muito feliz com isso. É muito especial [ser escolhido pelos torcedores], eles sempre nos apoiam e são muito especiais para mim. Isso agora os torna ainda mais especiais para mim”, declarou Sara.

