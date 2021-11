Ex-Athletico-PR e Coritiba, Riuler morre aos 23 anos no Japão Meio-campista faleceu nesta madrugada, vítima de infarto, no Japão, onde atuava na primeira divisão pelo Shonan Bellmare

O meia-campista brasileiro Riuler morreu na madrugada desta terça-feira no Japão, vítima de infarto. Aos 23 anos, o jogador atuava pelo Shonan Bellmare, clube da primeira divisão do Campeonato Japonês.

Riuler foi revelado pelas categorias de base do Coritiba e passou pelo Athletico-PR e Internacional. O meia soma várias convocações à categorias de base da Seleção Brasileira, além de ser Campeão Sul-americano Sub-17, em 2015.

A família do atleta já entrou em contato com a embaixada brasileira no Japão para providenciar o translado do corpo para o Brasil. Com apenas 23 anos, Riuler deixa um filho.

