Ex-atacante leiloa troféu para ajudar lanchonete da família Ferrugem foi destaque do Petrolina, em 2003. A ideia do jogador é vender a taça para comprar uma máquina de fazer coxinha

Eleito em 2003 craque do Petrolina no Campeonato Pernambucano, o ex-atacante Ferrugem colocou à venda os prêmios conquistados pelo bom desempenho dentro de campo para ajudar financeiramente a família. Desempregado ao final do ano passado, o ex-jogador abriu uma lanchonete junto à esposa, e pretende usar o dinheiro para aumentar a produção da lanchonete que abriu junto à esposa. A informação é do ‘ge’

Após 18 anos, Ferrugem decidiu leiloar o prêmio que registra sua passagem pelo futebol. A ideia do ex-jogador é adquirir uma máquina de fazer coxinha para atender a demanda do estabelecimento na cidade Saúde, no interior da Bahia.

– Olhei para o troféu que fica na estante da sala e tive a ideia de fazer um leilão virtual, para ver se consigo a máquina de coxinha e a moto, que quero usar para fazer as entregas. Sempre tem um torcedor fanático que gosta de colecionar. Esse troféu é muito importante – disse ao ‘ge’.

– Eu não vou utilizar a verba para uma coisa banal, é um investimento. Foi a única maneira que pensei na hora – completou.

Quem entregou a premiação a Ferrugem foi o ex-jogador e comentarista da Globo, Walter Casagrande.

– A sensação foi boa demais. No dia, eu me lembro que quem cantou foi o Emílio Santiago. Foi uma festa top. Casagrande fez todo o cerimonial e entregou o troféu a mim e aos outros nove jogadores, integrantes de cada time – contou.

Apesar da quinta colocação no Campeonato Pernambucano, Ferrugem ficou eternizado pela atuação de gala contra o Náutico, em 2003.

– Graças a Deus, naquela noite, eu estava abençoado. Minha esposa estava na arquibancada com meu filho. O professor me chamou, botou no jogo e foi aquele feito. 3 a 0, com três gols em 15 minutos – concluiu.

