Ex-atacante do Flamengo ‘entrega’ retorno de Rafinha ao clube: ‘O homem está voltando, Nação’ Val Baiano usou as redes sociais para publicar foto com o lateral-direito, que está em fase final de negociações com o Rubro-Negro

Sem clube desde que deixou o Olympiacos, Rafinha está cada vez mais próximo de acertar o retorno ao Flamengo para a temporada 2021. E, com o clube focado na disputa pelo título do Brasileirão, as pistas começam a aparecer nas redes sociais. Na madrugada desta segunda-feira, foi a vez do atacante Val Baiano “anunciar” o acerto entre o lateral-direito com a equipe carioca.

O atleta, que teve uma breve passagem pelo Flamengo entre 2010 e 2011, postou uma foto com Rafinha, elogiou o lateral-direito e ainda revelou que o retorno pode estar próximo de ser sacramentado.

– Esse é de verdade. Aqui é ser humano do bem, humildade que poucos têm. O homem está voltando, Nação.

Em seguida, Rafinha repostou a foto no próprio perfil e respondeu a mensagem de Val Baiano. Confira a publicação abaixo:

Rafinha respondeu mensagem de Val Baiano (Foto: Reprodução/Instagram)

Neste domingo, Rafinha já havia dado uma pista do possível retorno ao Flamengo. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, o lateral foi visto cantando uma música na qual revelava detalhes da negociação: “Tá faltando um pouquinho para a gente assinar esse contrato. É dia de ganhar geral, por falar mas não faz mal, o Mengão ganhou hoje, e no domingo que vem é o Internacional.”

O tema é tratado com cautela e sem pressa pela diretoria rubro-negra, uma vez que o Flamengo está vivo na briga pelo título do Brasileirão. Com um ponto a menos que o líder Internacional, a equipe terá uma semana de preparação antes do confronto direto no próximo domingo, às 16h, no Maracanã.

