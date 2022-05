Ex-atacante do Ajax morre aos 29 anos

O atacante congolês Jody Lukoki, que iniciou sua carreira futebolística no Ajax, da Holanda, morreu aos 29 anos. A causa da morte ainda não foi revelada. As informações são do UOL.





Além do Ajax, Jody defendeu o Zwolle (Holanda), Ludogorets (Bulgária) e Yeni Malatyaspor (Turquia). O último clube de sua carreira foi o Twente, da Holanda.

Nas redes sociais, o Twente lamentou a morte de Lukoki e desejou força aos familiares. “O clube está chocado e profundamente comovido com este trágico evento. O FC Twente solidariza-se com os seus entes queridos e deseja-lhes muita força no processamento desta grande perda”, escreveu o clube.